Maestros Urbanos de Santa Cruz marchan por mejoras laborales y exigen la renuncia del ministro de Educación

Santa Cruz, Bolivia

En un acto de protesta en contra de lo que denominan “la terquedad y el desinterés del Ministerio de Educación”, la Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz convocó a una marcha para este martes 27 de febrero a las 15:30 horas. Las demandas incluyen el reclamo por ítems de nueva creación, la nivelación de horas y la oposición a la ley de jubilación forzosa, entre otros puntos que, según afirman, no han sido debidamente atendidos por las autoridades pertinentes.

El ejecutivo de Maestros Urbanos de Santa Cruz, Osmar Cabrera, expresó su descontento ante lo que considera la falta de gestión y diálogo por parte del Ministerio de Educación, a la cabeza de Edgar Pary Chambi, a quien calificó como el “verdugo de la educación cruceña y nacional”. Cabrera destacó la ausencia de atención a temas cruciales como la creación de ítems y la reorganización de los maestros, así como la imposición de la ley de jubilación forzosa sin consulta previa al gremio.

“Hoy los maestros estamos convocando a partir de las 15:30 para levantar por primera vez en esta gestión 2024 nuestra voz de protesta, a no callar estas injusticias y a esta terquedad de este ministro que no quiere atender nuestras demandas”, agregó.

En cuanto a los intentos de diálogo con el ministro Pary, Cabrera señaló que no han tenido éxito, destacando la ruptura del diálogo también por parte de los maestros rurales. Esto, según él, evidencia una política de recorte presupuestal y desinterés por parte del gobierno hacia el sector educativo.

La exigencia principal de los maestros urbanos es la renuncia o destitución del ministro Pary, a menos que se atiendan de manera adecuada y efectiva sus demandas. Entre estas demandas, resaltan la necesidad de crear nuevos ítems, la nivelación de horas y el cese de recortes presupuestales que afectan directamente la calidad educativa.

A su vez Cabrera indicó que “el ministro verdugo y chacal de la educación no le interesa para nada la educación de nuestro país, por lo que los maestros tenemos que salir a defender, porque no quiere hablar de los ítems nueva creación, faltan más de 2 mil ítems en Santa Cruz, no quiere hablar de la nivelaciones de horas, hoy quiere recortar y fusionar paralelos, ósea quiere unir dos cursos en uno solo para sacar a un profesor y sobrecargar nuestras aulas con 40 o 45 estudiantes, de que calidad educativa habla cuando amplia los periodos pedagógicos de 45 minutos, hay un sin números de cosas de las que no quiere hablar”.

Ante la falta de atención a sus reclamos, los maestros advierten que intensificarán sus acciones de protesta, extendiéndolas a nivel nacional si es necesario. Cabrera reiteró la disposición del sector para participar en procesos de diálogo constructivo, siempre y cuando se les permita aportar y ser escuchados en la búsqueda de soluciones a los conflictos educativos actuales.

“Si no hay atención a nuestras demandas vamos a tener que salir a las calles y ya no solo a nivel departamental sino a nivel nacional y le decimos al ministro de Educación que renuncie o que atienda realmente a la educación y que no se enfrente a los maestros, porque somos el corazón del proceso educativo”, concluyó.