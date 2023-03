Maite Perroni celebra su baby shower y presume su pancita de embarazada

Fue el pasado 6 de enero el día que Maite Perroni y su esposo, el productor de televisión Andrés Tovar, decidieron compartir con sus seguidores que este año se convertirán en papás y, a través de un elaborado video lleno de detalles en alusión al Día de Reyes, con rosca incluida, y en el que también aparecen elementos navideños como un árbol lleno de llamativos adornos, la pareja dio a conocer la gran noticia a través de sus redes sociales.

Ahora, a casi tres meses de este hecho, la pareja celebró un baby shower este fin de semana en el que Maite se dejó ver con su pancita de embarazo en compañía de Andrés, de la conductora de televisión Rocío Sánchez Azuara, quien fue la organizadora de la fiesta, y otras amigas de la pareja.

Fue a través de la cuenta de Instagram de Rocío que aparecieron las imágenes de la reunión a la que también asistió la actriz Ela Velden y en la que se pudo ver parte de la decoración y espectacular paleta de colores elegida para la ocasión.

El embarazo de Maite Perroni llega a la recta final

En pocos meses, Maite Perroni será la última de las mujeres integrantes del grupo RBD en convertirse en mamá, ya que sus compañeras y amigas Anahí y Dulce María son mamás de dos niños y una niña, respectivamente. Y sabemos que Maite tendrá también una niña.

Por tal motivo, los fans de la agrupación han estado a la expectativa de las noticias que, a cuentagotas, les ha dado Maite, debido al gran cariño que durante años han brindado a la también actriz de series como Tríada, Oscuro deseo y El juego de las llaves.

A finales de enero, en una entrevista con Jessica Roiz, Maite dejó ver la suma de sentimientos y emociones que está viviendo estos días y, aunque no reveló la fecha del nacimiento de su hija, mostró que espera su llegada con ansias, menciona el portal Quien.

“Es un momento muy especial. Imagínate qué año me espera, me estoy preparando para ello, me estoy preparando desde lo físico y lo emocional para vivir esta etapa”, aseguró la actriz y cantante en dicha ocasión.