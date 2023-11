“Mi hijo es inocente, él no los mató", dijo la madre del acusado por el doble asesinato

Cochabamba, Bolivia

El abogado de la familia del acusado por el doble asesinato en la zona de Esquilan, municipio de Colcapirhua, indicó que su defendido es inocente y se encuentra a buen recaudo. Pidió abrir una nueva línea de investigación y aseguró que hay otras personas implicadas.

La madre del acusado asegura que es inocente y pide un proceso de investigación justo, prestó su declaración en la Fiscalía, remarcó que su hijo no es responsable de las muertes de Nelson Colque Montero y Carmen Rosa Mariscal Vargas.

“Mi hijo es inocente, él no hizo lo que le están inculpando. Es una persona muy buena, conocida por todos, voy a luchar, presentaré todas las pruebas para demostrar que él es inocente (…) La policía debe investigar, él negó todo, dijo que nunca cometió un crimen, continúa en Cochabamba. Se entregará siempre y cuando las investigaciones se hagan de verdad y no se basen en un solo objetivo” , declaró a los medios la madre de S.C.

El lunes 6 de noviembre personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el grupo DACI y el Ministerio Público realizaron el allanamiento de una vivienda en Quillacollo, relacionada al caso del asesinato a la pareja de prestamistas, pertenecería a los padres del presunto autor del crimen.

La policía durante la requisa encontró una escopeta, revólver, municiones y algunos documentos. La único testigo del caso es una menor, que fue perseguida por el acusado, quien estaba en posesión de un revólver.

“Porque no da la cara, si este señor no tiene nada que ver (…) El que nada debe, nada teme. Eso para mí son cuentos, no vamos a dejar este crimen impune, exigiremos que la Policía de con todos los domicilios de este señor. Su familia lo está escondiendo, pediremos que los citen en calidad de testigos a los padres y familiares, porque los están encubriendo (…) Hay una menor que vio todo, ella debería reconocer al acusado, debe enfrentar la ley”, aseguró el abogado de las víctimas, Eduardo Mérida.