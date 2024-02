Ministro de Gobierno pone en duda el trasladado de Camacho a Santa Cruz

La Paz, Bolivia

Para este próximo 11 de marzo se fijó la audiencia judicial para Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz, dentro del caso denominado “decretazo”, sin embargo, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, puso en duda su traslado, y se podrían analizar otros mecanismos para que el aprehendido participe de su juicio.

“Hemos pedido informes a la Dirección Nacional de Inteligencia, hemos pedido los informes correspondientes al Comando General la Policía boliviana para ver si existen las condiciones de traslado de este privado de libertad hacia el departamento de Santa Cruz, si no existen las condiciones materiales, y si eso puede generar nuevamente la conflictividad, evidentemente no lo vamos a hacer, existen otros mecanismos con los cuales se pueden instalar los juicios, se pueden tomar las declaraciones correspondientes, y no por eso vamos a poner en riesgo la vida del pueblo boliviano y mucho menos la vida del pueblo cruceño”·, señaló Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno.