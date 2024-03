Mujeres bolivianas que dejan huella a nivel mundial

Cargando...

Bolivia

En Bolivia, hay mujeres que lograron trascender las fronteras con sus logros y reconocimientos. Desde deportistas hasta artistas, pasando por activistas y científicas, las bolivianas han dejado y dejan su huella por donde pasan.

Hoy, 8 de marzo, se recuerda el Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que se conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad, en pie de la emancipación y en su desarrollo íntegro como persona.

A continuación repasamos las trayectorias de algunas de ellas, sabiendo que este listado queda corto ante la cantidad de mujeres bolivianas destacadas en a escala internacional.

Bolivianas en la historia

En las luchas independistas del continente americano y también en los movimientos que hicieron frente a las dictaduras de la región, las mujeres bolivianas son recordadas por su valentía y aguerrida actitud.

Así, Bartolina Sisa (1750 o 1753- 1782) luchó durante la colonia junto con su esposo Julián Apaza, conocido como Túpac Katari, organizó campamentos militares y participó del cerco a La Paz. A lo largo de su participación en la contienda contra la colonia, asumió importantes funciones de liderazgo; por ejemplo, cuando estalló la insurgencia indígena de 1781, ella fue proclamada virreina por derecho propio.

Cuando en 1780 empezó el cerco a la ciudad de La Paz para impedir el ingreso de alimentos, Bartolina Sisa se quedó a cargo del cerco durante unas semanas debido a que su esposo debía ausentarse. Los españoles, al ver a una mujer al mando, enviaron a 300 soldados para apresarla; sin embargo, fue ella quien terminó apresando a los 300 soldados, mostrando sus dotes de líder y estratega.

Juana Azurduy de Padilla (1780-1862) nació en Toroca, población aledaña a Chuquisaca. Luchó en la guerra de la Independencia contra la monarquía española, asumiendo la comandancia de las guerras que conformaron la luego denominada Republiqueta de La Laguna, por lo que su memoria es honrada en Argentina y en Bolivia.

Juana representó la lucha armada de la población indígena y mestiza alto-peruana agobiada por siglos de expoliación colonial, también fue una mujer que se involucró en la causa independentista y tomó las armas contra los realistas en una sociedad que vedaba el acceso de las mujeres a la vida política.

Adela Zamudio Rivero (1854- 1928) nació en Cochabamba el 11 de octubre de 1854 y es considerada la precursora del feminismo en el país. Aficionada a la escritura desde pequeña, escribió varios libros, donde dejó plasmados en sus versos la precaria situación que vivían las mujeres, con respecto a los derechos de los que gozaban los hombres: sin derecho a una educación igualitaria, sin derecho a participar en la vida política y sin derecho a voto, entre otros.

Domitila Barrios de Chungara (1932-2012) nació en Llallagua, departamento de Potosí, en el seno de una familia de mineros. Se le reconoce como pionera de las mujeres líderes de los movimientos mineros debido a su iniciativa para liderar protestas y huelgas. Desde 1963, participó en el combativo Comité de Amas de Casa de Siglo XX, organización que agrupa a las esposas de los trabajadores de aquel centro productor de estaño en una de las comunidades mineras; organización que supo hacerle frente a todas las dictaduras y gobiernos autoritarios durante las décadas de 1960, 1970 y 1980.

Bolivianas en la actualidad

Actualmente, decenas de mujeres bolivianas han cruzado las fronteras gracias a sus logros.

Alina Santander es estudiante de Ingeniería Mecatrónica en Vaughin College (Estados Unidos) y logró ser medallista científica en diferentes competencias nacionales e internacionales. Fue nombrada embajadora para Bolivia por el International Space Education Institute de Alemania. Ganó la beca National Youth Science Camp en 2017, fue líder del proyecto Rover Team Bolivia que concursó por primera vez en la competencia NASA Rover Challenge. En el 2018, participó en esta versión de la competencia de la NASA y fue el primer equipo femenino boliviano junto a su hermana Cristina y su amiga Valeria; juntas obtuvieron el primer lugar en la categoría «High School».

Marsia Taha, chef del restaurante Gustu de la Paz, fue reconocida como Latin America ‘s Rising Star Female Chef Awards 2021 (Chef Femenina Revelación de América Latina) por la lista de los 50 Best Restaurants versión Latinoamérica. De madre boliviana y padre palestino, nacida en Europa y criada en Bolivia, Taha no solo está posicionada como una de las mejores chefs de la región, sino también del mundo. Estudió cocina en la Primera Escuela de Hotelería y Turismo de Bolivia y en el Centro de Estudios Hoteleros de Canarias en España. Realizó prácticas profesionales en restaurantes daneses como Studio, The Standard y Geist. Participó en competencias gastronómicas como el Concurso Culinario Azteca, eliminatorias para el Bocuse d´or, y trabajó en varias cocinas del viejo continente.

Las cholitas escaladoras, que cada vez son más, saltaron a la fama internacional en 2019 por el documental "Cholitas", que consiguió reconocimientos en festivales como Ladek Mountain Festival, Chicago Latino Film Festival y el premio como mejor film en el Festival de Cine de Montaña Banff. Lidia Huayllas, fue quien motivó a sus compañeras quienes trabajaban como cocineras en el campamento de Huayna Potosí a 5 mil 200 sobre el nivel del mar, a escalar hasta lo más alto de la montaña cuando ella tenía 50 años. El grupo de mujeres aymaras ya ha conquistado el Acongagua, el pico más alto de América con 6.961 metros, el volcán Acotango y el nevado Ojos del Salado, ubicados en la frontera Chile-Argentina. Con estos antecedentes, se han propuesto escalar los 8.849 metros del Monte Everest.

a directora boliviana-mexicana Natalia López Gallardo recibió el Oso de Plata del jurado por su película 'Manto de Gemas' (Foto: AP)

La realizadora Natalia López Gallardo fue primera boliviana en ganar un Oso de Plata en la Berlinale. La directora nacida en Bolivia y con nacionalidad mexicana, ganó uno de los premios más importantes en la Berlinale 2022 con su película "Manto de Gemas". En México, fue nominada a un premio Ariel por su trabajo como editora en Luz silenciosa (2008), de Carlos Reygadas. En 2014, también fue nominada dos veces al Premio Iberoamericano de Cine Fénix por su participación tanto en Jauja, de Lisandro Alonso, como en Helí, de Amat Escalante. Todos los largometrajes mencionados previamente obtuvieron importantes premios y reconocimientos en el Festival de Cine de Cannes de 2007, 2013 y 2014.

Lenka Nemer, Miss Bolivia Universo 2021, tuvo una gran participación en el certamen mundial de belleza Miss Universo, donde ganó el primer premio Impacto Social con su iniciativa de huertos urbanos. La modelo también participó en el doblaje a uno de los personajes de la película de Hollywood “After”.

La fondista Jhoselyn Camargo Aliaga tuvo un 2023 inolvidable con triunfos en pruebas de maratón y media maratón, y sus éxitos permitieron que el atletismo boliviano vuelva a tomar la palabra en el escenario internacional. En septiembre, ganó la Media Maratón de Medellín, Colombia. Luego, comenzó noviembre con la conquista del primer puesto en la carrera 10K de San Isidro, Argentina, con 33:40, récord nacional. Esa victoria volvió a darle la confianza y recargar fuerzas para seguir detrás de su objetivo: la marca olímpica.