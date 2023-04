"No soy maltratador de animales, pido reducción de pena", dijo el biocida del can "Koki"

Cochabamba, Bolivia

Daniel Rojas Apaza fue sentenciado a 4 años de cárcel, sentencia que deberá cumplir en el penal de "San Sebastián", acusado por el cruel ataque al can "Koki", al cual golpeó y realizó cortes profundos con un machete. El fallo se conoce a casi dos años del hecho registrado el pasado 7 de diciembre del 2021.

Durante el juicio el acusado relató cómo atacó a "Koki", dijo que lo sacó de su cucha, procedió a golpearlo, cuando el can logró escapar lo sacó debajo de un auto y lo dejó agonizando. La mascota tenía la mandíbula, costillas rotas y su carne del lomo expuesta por los machetazos que recibió. El proceso por biocidio duró exactamente un año y cuatro meses.

"Estoy consciente del delito que he cometido, pero yo no le trataba mal a mi animal, por eso pido que se reduzca la pena. No soy maltratador de animales, como esos abusivos que ni si quieran les dan un hueso, o les agreden, yo no soy de esas personas. Lo que ha pasado ha sido una desgracia, por eso pido una reducción de la pena", declaraba el sentenciado por biocidio.