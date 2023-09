Operativos en Chapare: Del Castillo afirma que "no hay zona que no se pueda intervenir"

Santa Cruz, Bolivia

En los últimos días, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), realizó operativos de interdicción en el trópico cochabambino, lugar donde se destruyeron mega laboratorios de droga y se aprehendió a varias personas, entre ellos un herido por el cruce de fuego entre narcos y policías.

En su contacto con los medios de comunicación, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, aseguró que no existe región alguna donde la Policía no pueda ingresar, haciendo referencia al Chapare.

“No existe una sola zona dentro del territorio nacional donde non pueda ingresar la Policía, aquellos lugares donde antes no ingresaban, ahora la Policía entra constantemente; vamos a seguir destruyendo laboratorios, fábricas y aprehendiendo narcotraficantes, sabemos que no es un trabajo sencillo, pero el trabajo se demuestra con datos y no con relatos”, declaró el ministro de Gobierno.