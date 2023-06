Pericias de las cámaras de seguridad del Ambassador ratifican que Colodro se suicidó

Santa Cruz de la Sierra

El abogado de la familia exinterventor de Banco Fassil, Ernesto Giráldez, informó que la Fiscalía confirmó que el desdoblamiento de las cámaras del piso 15 ratifican que Carlos Colodro se suicidó, pero aún no entregó las pruebas de ello.

El 15 de junio, el mismo abogado, anunció que la Fiscalía realizaría un nuevo desdoblamiento de las imágenes de cámaras de vigilancia del piso 15 del edificio Ambassador, ubicado en la zona de Equipetrol, para determinar si se trató o no de un suicidio.

“El resultado no lo he visto, pero el Ministerio Público me ha informado que el resultado es el mismo que se informó de forma preliminar (que Colodro se quitó la vida), no hay nada novedoso”, manifestó Giráldez.