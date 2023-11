"Perros estaban en bolsas": Activistas denuncian biocidio masivo en Zoonosis de Sacaba

Sacaba, Cochabamba

Defensores de animales, activistas denunciaron maltrato y hacinamiento de las mascotas en la Unidad de Zoonosis en el municipio de Sacaba, indicaron que los funcionarios les pidieron Bs. 1400 para devolverles a sus canes.

“Tienen a los canes capturados, todos juntados, mezclados. No los registran, no hay fotografías o datos de estas mascotas que fueron capturadas de las calles (…) Estamos hablando de más de 15 perros que están embolsados, de dos en dos, con un poco de cal, fueron asesinados, ellos indican que fueron atropellados” , aseguró una activista.

Una mujer llegó hasta Zoonosis para tratar de recuperar a su mascota, pero se encontró con un pedido que no puede cumplir, le habrían pedido un monto elevado de dinero para devolverle a su perro.

“Quiero ver y recoger a mi perrito, mis hijos están llorando (…) ¡Quiero recoger a mi perrito!, ¡Quiero recoger a mi perrito! Está vacunado, tiene todo completo, no me quieren devolver”, dijo entre lágrimas la propietaria de un can.