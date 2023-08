Cochabamba, Bolivia

De los 38 heridos del trágico accidente que cobró la vida de 20 personas, algunos pertenecen a la comunidad de Ayoreos de Santa Cruz, quienes al conocer del incidente, se organizaron para que una comisión y familiares puedan llegar hasta Cochabamba.

De los 9 artesanos que llegaron para ofertar sus productos en Urkupiña, 8 sobrevivieron, entre ellos la bebé de 3 meses, 7 de ellos ya fueron dados de alta y una permanece en observación.

Sin embargo, su estancia en Cochabamba se dificulta, pues no cuentan con los recursos necesarios para poder solventar sus gastos, ellos permanecen en puertas de la clínica Arévalo y no tienen donde dormir, por lo que piden ayuda de la población.

“Han perdido muchas de sus cosas y el dinero, no tienen nada, no tienen ropa, no hay ni donde dormir, pedimos por favor que nos colaboren”, añadió el familiar.