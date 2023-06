"Piden disculpas": Sindicato de Micros y Colectivos se pronuncia sobre el accidente que dejó 4 muertos

Cochabamba, Bolivia

El Sindicato de Micros y Colectivos de Cochabamba se pronunció, sobre la tragedia ocurrida este jueves 22 de junio, en inmediaciones de la avenida República y Petrolera, a pasos de la rotonda de “El Arco”.

Cuando un micro de la línea ‘H’ protagonizó un choque múltiple, en la zona sur de la ciudad, dejando cuatro personas fallecidas y 13 personas heridas. El conductor se encuentra aprehendido mientras se investigan las causas del hecho de tránsito.

En tanto se ha confirmado que el motorizado cuenta con el Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT) y el registro de la Inspección Técnica Vehicular (ITV).

“A las familias que han perdido a sus seres queridos y están enlutados, nos adherimos a su dolor, por el hecho que se ha registrado ayer en inmediaciones de la avenida República y Petrolera. Comunicamos y aclaramos, que el Sindicato de Micros Cochabamba no está evadiendo responsabilidades” , indicó el Secretario General de Sindicatos de Micros y Colectivos, José Urey.

El micro de la línea “H” bajó a toda velocidad, por la calle Montero e impactó contra dos trufis de las líneas 119 y 132 además de una camioneta.

“Nosotros nos remitimos a todos los informes técnicos que se están efectivizando, para que den las causas de esta situación. No podemos adelantar criterios y pedimos disculpas a la Red Uno, a nombre de mi delegado de línea” , remarcó Urey.

Recordemos que nuestro medio de comunicación se apersonó hasta oficinas del delegado de la línea “H”, Pacífico Torrico, quien se negó a dar declaraciones sobre el accidente ocurrido en la avenida República y Petrolera.

“El delegado estaba en shock, por la situación que atravesó, y es algo que no se va volver a repetir, nosotros tenemos normas internas para llamar la atención (…)” , justificó el dirigente.

El micro que protagonizó el accidente tiene un registro del año 1974, es decir que tendría más de 40 años de antigüedad. Sobre el tema Urey aseguró que este no se encontraba en servicio.

“Este vehículo estaba en condiciones de ir a una estación de servicio mecánico. La pendiente de la calle Montero no es la ruta de la línea H. Este motorizado no estaba trabajando en ruta, y no fue registrado por los controles (…) La parte técnica y mecánica de estos microbuses están en condiciones óptimas, para prestar el servicio a la ciudadanía. El micro estaba yendo a refacciones mecánicas, es evidente que van a pensar que todos los vehículos están en esas condiciones, pero desmiento aquello”, aseguró durante conferencia de prensa.