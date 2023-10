Santa Cruz, Bolivia

Un policía denunció que otros uniformados lo torturaron en el módulo policial de la Pampa de la Isla, EPI 7, en Santa Cruz de la Sierra.

Según la denuncia, el hecho se registró este sábado por la madrugada, cuando la víctima, de iniciales M.A.C.P., cruzaba la Av. Virgen de Luján para comprarse coca. En ese momento, casi fue atropellado por un mototaxista de chaleco naranja.

Posteriormente, fue detenido por efectivos policiales que lo trasladaron a la comisaría de la Pampa de la Isla.

"Me piden que deje mis pertenencias, al negarme, los policías me agreden físicamente con puñetes y patadas causándome lesiones de gravedad. Cuando pido que me lleven al hospital, me gasifican y me echan agua", continúa el afectado, agregando que lloró y suplicó para que le den atención médica.