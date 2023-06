Politólogo considera que si Luis Arce cedía a la censura, significaba ceder ante Evo Morales

Bolivia

En una semana en la que se vivió la interpelación, censura, destitución y ratificación del ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo; la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) mostró una unidad no vista antes.

La censura a Del Castillo se logró gracias al voto unificado de los legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), dividido entre 'evistas' y 'arcistas', junto a miembros de la oposición.

"Lo que se ha comprobado en la Cámara (Senado) es que cada vez que se tocan temas muy delicados para el MAS como el golpe de 2019 o que tocan a los opositores más fuertes -como Luis Fernando Camacho, Jeanine Añez o Comunidad Ciudadana- el MAS se compacta porque los mismos militantes masistas esperan que sus representantes políticos hagan algo frente a toda esa derecha, entre comillas, agresiva. Por tanto, no creo que esta alianza sea duradera", afirmó el politólogo Wim Kamerbeek.

Asimismo, para Kamerbeek, la Asamblea seguirá en una línea que se aleje del poder Ejecutivo.

"Hay rastros de que el Legislativo está ganando más independencia frente al Ejecutivo. Eso tiene un montón de connotaciones; uno, que la forma de gobierno ha cambiado. Por ejemplo, en el gobierno de Evo Morales, Álvaro García era el lazo entre el Ejecutivo y el Legislativo, parece que Choquehuanca hoy no es ese lazo y parece que tampoco es efectivo en hacerlo. Obviamente, tiene que ver con divisiones en el interior del MAS", comentó.

Según el analista, la independencia del Legislativo frente al Ejecutivo da mucho más campo de acción y visibilidad a los mismos legisladores, ya que, por la misma división en el MAS, se espera mucho más de ellos.

En ese sentido, considera que la pugna interna en el partido azul seguirá y se acrecentará.

"La pugna va a seguir, tanto al interior, pero también con la oposición. No hay que esperar que porque ha habido una censura al ministro Del Castillo, haya una alianza entre evistas con Comunidad Ciudadana y Creemos, eso no es verdad. Lo que sí tenemos que esperar es que hay más independencia de Legislativo frente al Ejecutivo y que ese el lazo, que viene a ser constitucionalmente hablando el vicepresidente Choquehuanca, para que no está funcionando bien para unificar criterios en la Asamblea Legislativa", detalló.