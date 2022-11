Presidente anuncia que el censo se realizará el 23 de marzo de 2024

Cargando...

El presidente de Estado Luis Arce Catacora, en un mensaje al país anunció este viernes, que tomando en cuenta el análisis y resultado emanado de la Comisión Técnica efectuado en Beni, se determinó como fecha de realización del Censo de Población y Vivienda el 23 de marzo de 2024.

“Quiero anunciar dos decisiones el empadronamiento se realizará el 23 de marzo de 2024`, con base a este resultado se hará la distribución de coparticipación en septiembre de 2024”, manifestó Arce.

El mandatario señaló que ‘grupos delincuenciales’ pretenden incendiar al departamento de Santa Cruz, donde producto del paro indefinido convocado con presuntos fines de ‘desestabilización’ se produjo muertes y un hecho de violación.

Siendo que ‘técnicamente se determinó que el censo debería realizarse en el año 2024', y no el 2023 como piden algunos 'grupos movilizados'.

Llamó a la paz a los grupos movilizados, que se encontrarían según dijo ‘actuando con saña’, para dejar los actos de ‘violencia’ y dar tranquilidad a la población cruceña y boliviana.

Afirmó que escucharon la propuesta de las autoridades y dirigentes del departamento de Santa Cruz, sin embargo, de su parte no recibieron una cooperación mutua, quienes según su percepción no tomaron en cuenta que todos los bolivianos deben ser censados y no excluidos.