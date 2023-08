"Puños de Piedra": Maju Rioja el campeón del "Takanakuy" causó furor en la llajta

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El luchador boliviano Maju Rioja es campeón de Tinku, logró este título en un campeonato de luchas en Perú. Este miércoles 2 de junio llegó a la llajta, causando furor en plena Plaza de Armas 14 de Septiembre.

Mide 1,73 centímetros y pesa 70 kilos, es oriundo San Pedro de Buena vista en el departamento de Potosí, ha logrado el título del Takanakuy, que le ha valido el apodo de “Puños de Hierro”, tras sus consecutivas victorias donde ha demostrado su destreza y ha derribado a más de un rival.

“Mis amigos me han visto pelear, ellos me animaron a participar del Takanakuy en el Perú, yo me animé, porque casi nunca he perdido”, contó a la Red Uno, mientras se compartía fotos con sus admiradores y seguidores en redes sociales.

Cuando el luchador potosino ganó este campeonato en el país vecino recibo una gran ovación de sus seguidores y familiares. "¡Qué viva el norte de Potosí!¡Qué bien primo!", "Bien Maju Rioja. Orgullo Boliviano. Felicidades"; "Maju, eres el mejor de Bolivia al madrugador le diste su merecido, eres mano de piedra seguí adelante hermanazo como bolivianos te apoyamos", fueron parte de los comentarios.

Tras su arrasador éxito en los combates tradicionales, aficionados le han pedido que continúe promocionando este tipo de torneos de este "deporte emergente". Ahora se dirige al Trópico de Cochabamba, específicamente a Ivirgarzama donde habrá un campeonato especial.

Cargando...

“Primeramente me animé porque mi familia me apoyó, siempre van a ver las peleas en Potosí”, contó.

En nuestro país, el Tinku es una lucha de honor que se hace en nombre de la Pachamama y también se integra a este tipo de lucha, donde hay reglas que no pueden ser rotas, los competidores no pueden atacarse por la espalda, no pueden caerle encima al contrincante cuando este está en el piso derrotado.