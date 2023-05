Rescataron a dos perros que estaban hace más de 20 días sin agua ni comida

Cochabamba, Bolivia

Un nuevo hecho de maltrato animal se conoció este jueves en Cochabamba. Zoonosis rescató a dos perros con un alto grado de desnutrición de un domicilio ubicado en la zona de Alto Queru Queru y los llevaron a sus dependencias.

Vecinos denunciaron que los animales estaban hace más de 20 días sin agua, ni comida.

"Hemos evidenciado maltrato fragrante, tratos crueles. Así, tal cual, porque estos animales han estado 21 días sin comida, aparentemente; y sin agua, lógicamente", informó Diego Prudencio, director de Zoonosis.

Así, los canes serán atendidos para lograr su recuperación.

Según la denuncia, habían tres perros al interior del domicilio, pero al llegar, solo encontraron a dos, por lo que presumen que el tercero murió.

En ese sentido, Prudencio observó que hay muchos dueños de mascotas que no las cuidan debidamente.

El dueño de uno de los canes llegó a Zoonosis, con la intención de recuperar a su mascota y argumentó que, por problemas legales, no podía ingresar a la vivienda.

"La verdad me duele mucho. Con esta señora estamos en una demanda ya hace un año. Yo le he dejado bien gordito. Yo le traía comida en baldes de un restaurante. La juez me ha dicho que donde ella habite, no me puedo acercar", dijo, entre lágrimas.