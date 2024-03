Revelan que padre que mató a sus hijos era violento y habría otra mujer involucrada

El Alto, Bolivia

César Guillermo Tesanos Pinto, el hombre acusado de asesinar a sus dos hijos de 3 y 5 años, tenía antecedentes de violencia tanto con la madre como con los menores. Además, no se descarta que haya una tercera persona involucrada.

Los pequeños Cesar y Daniel son velados por la familia de la madre en una iglesia adventista de la ciudad de El Alto. La madre, Patricia, que estaba hospitalizada y aprehendida, fue dada de alta y liberada, entonces pudo llegar para darles el último adiós a sus pequeños. Aun no se definió dónde serán enterrados.

El velorio se desarrolla en medio de mucho dolor y constantes pedidos de justicia. Tan solo el lunes habían hablado y compartido con los niños, pero horas después, el padre decidió arrebatarles la vida con un cuchillo de cocina.

Hay una tercera persona implicada

Familiares y amigos temen que el hombre, que es médico general, sea liberado o escape. Por eso, instalaron una vigilia en puertas del hospital Holandés, donde permanece internado y en calidad de aprehendido.

Tesanos ya prestó declaraciones informativas y según la defensa de las víctimas, no se aceptará un procedimiento abreviado.

Asimismo, no se descarta que haya una tercera persona implicada.

Antecedentes de violencia

La hermana de la madre contó que estaban separados hace tiempo y el hombre iba pocas veces a visitar a sus hijos. En ocasiones anteriores, ya había sido violento con su familia.

Es más, había una orden de alejamiento que no fue cumplida.

"Inclusive tenían una orden de alejamiento, no han respetado. No son casados, no tienen nada como bienes comunes. Han estado en proceso más de tres años y no han podido solucionar", afirmó el abuelo materno de los niños.