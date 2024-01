"Salió caminando de mi casa y ahora volverá en un ataúd", dijo la madre de Milán

Cochabamba, Bolivia

La familia de Milán Calle Ramos de 23 años no encuentra consuelo, a las 10:00 de la mañana de este miércoles el joven oriundo de Los Yungas perdió la vida, estuvo internado en la Unidad de Terapia Intensiva por 48 horas.

Debido a la gravedad de las fracturas y lesiones en su cuerpo Milán no pudo resistir, su madre quedó en shock al enterarse del fallecimiento. El joven de 23 años llegó al departamento de vacaciones, pero terminó perdiendo la vida.

“Se ha producido el deceso ha presentado complicaciones sistémicas, a consecuencia del trauma del cráneo, a pesar del esfuerzo quirúrgico y terapéutico no logró sobrevivir (…) La lesión cerebral ha ocasionado difusión de varios órganos y un estado hemodinámico inestable”, dio a conocer el médico de la Clínica “Los Lirios”, Dr. Rilmar Pérez.

La madre de Milán no podía creer lo que ocurría, tenía la esperanza que su amado hijo supere esta situación, pero ahora debe realizar los trámites para trasladar sus restos hasta Los Yungas, con la finalidad de darle cristiana sepultura.

“Salió caminando de mi casa y ahora volverá en un ataúd (…) Mi hijo ha fallecido, era muy bueno deportista, me ha dejado (…) Él se cuidaba harto, no tomaba, la última vez que hablamos era el viernes, entró a mi cuarto y me dijo que iba a pasear, así salió de la casa”, contó su madre.