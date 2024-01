Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Milán Calle Ramos llegó de los Yungas, para visitar a su enamorada este lunes 15 de enero, ambos decidieron salir a pasear, recorrer la ciudad y llegaron hasta el Jardín Botánico, ingresaron al lugar turístico, esa misma tarde se registraron lluvias y fuertes vientos.

Ambos se resguardaron, pero ingresaron a un sector que está prohibido para los visitantes y decidieron sentarse a descansar, en una zona donde están los Eucaliptos, fue en este sitio donde ocurrió la tragedia, una rama le cayó en la cabeza, causándole graves daños en el cráneo y rostro. El diagnóstico fue traumatismo craneal grave (TEC), fracturas en el rostro, fue llevado de emergencia hasta una clínica "Los Lirios" donde se encontraba recibiendo atención médica.

"El paciente se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), porque la fuerza del impacto ha sido muy grave, él se debate entre la vida y la muerte. El pronóstico de Milán es reservado, no podemos decir si este paciente va lograr superar este condición y en el caso que logre sobrevivir, las secuelas serán severas, por la lesión y el daño cerebral que tiene, más allá de las fracturas faciales y del globo ocular y las demás lesiones que tiene", daba a conocer el galeno de "Los Lirios", Dr. Nicolás Espinoza.

Le cayó una rama: Falleció Milán luego de varias horas de lucha, no pudo resistir las heridas. Foto: Red Uno

La mañana de este miércoles Milán no pudo resistir más y perdió la vida, los familiares no encuentran consuelo, porque era un joven lleno de vida, que vino a pasar sus vacaciones a Cochabamba, pero terminó perdiendo la vida. La madre no puede creer lo ocurrido, no entiende cómo ocurrió esta terrible situación, en medio de la frustración y hondo dolor indicó que se llevará a su hijo a su hogar, para darle cristiana sepultura. "Llegó caminando aquí y me lo estoy llevando en cajón", dijo en medio de lágrimas.

Desde la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (Emavra), remarcaron que el seguro contratado cubrirá los gastos médicos, el joven al que le cayó una rama de eucalipto en la cabeza cuando paseaba por una zona restringida del Jardín Botánico.

El gerente de Emavra, Milton Copa, señaló que fue un accidente fortuito pero que cubrirán el 100% de los gastos médicos.