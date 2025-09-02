Santa Cruz llora a Percy Fernández, el alcalde de los seis mandatos y 'tractor amarillo'

La noche de este lunes se confirmó el deceso de Percy Fernández, exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, a los 86 años. La noticia fue confirmada por familiares que lo trasladaron hasta una clínica privada. Será velado en el segundo anillo y avenida Canal Cotoca, donde se espera que centenares de ciudadanos acudan a darle el último adiós.

Fernández, ingeniero civil de profesión, fue la única autoridad en jurar seis veces como alcalde de la capital cruceña, cargo que ocupó en distintos períodos y que lo convirtió en una de las figuras municipales más influyentes, reconocidas y también polémicas del país.

Con un estilo cercano a la gente y una personalidad particular que lo distinguió en la vida pública, impulsó la transformación urbana de Santa Cruz. Su legado incluye un plan agresivo de pavimentación, el drenaje pluvial de la ciudad, la construcción de hospitales municipales, módulos educativos, mercados, parques y viaductos que cambiaron la fisonomía de la capital de los anillos.

Antes de asumir la Alcaldía, también ocupó cargos en el Comité de Obras Públicas, Cordecruz, el Comité Pro Santa Cruz y llegó a ser ministro de Integración durante la presidencia de Hernán Siles Suazo en 1989.

Los últimos años de su vida estuvieron marcados por problemas de salud, entre ellos Alzheimer, Parkinson, aneurisma y diabetes, lo que lo mantuvo alejado de la vida pública, aunque su figura siguió presente en la memoria de los cruceños.

El fallecimiento de Percy Fernández genera pesar en la población, que lo recuerda como un líder singular, un visionario del desarrollo urbano y un personaje que dejó una huella imborrable en la historia política y social de Santa Cruz.

Su familia indicó que será velado en el Segundo Anillo y Canal Cotoca, en minutos se dará a conocer más detalles sobre las exequias y los actos de despedida para una de las autoridades más emblemáticas de la ciudad.

