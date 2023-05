"¡Sentimos impotencia, no pudimos ayudar!": Accidente en Melga dejó dos personas muertas

Cargando...

Sacaba, Cochabamba

Este jueves se registró un trágico hecho de tránsito en la zona de Ucuchi, carretera Cochabamba Santa Cruz, a la altura de Melga. Dos mujeres fallecieron y tres personas resultaron heridas, entre ellas un pequeño niño de un año y nueve meses.

El accidente ocurrió a 30 kilómetros de Cochabamba, en el municipio de Sacaba, cuando el reloj marcaba las 9:00 de la mañana, se presume que el vehículo Noah iba con exceso de velocidad, así lo señaló un testigo del fatal accidente.

“La impotencia de ese momento, no se podía hacer nada, el vehículo no se podía mover. Todo parece indicar que hubo exceso de velocidad, pero los dos estaban en su mismo carril (….) Tratamos de ayudar en lo que se podía, dentro del taxi había una señora de pollera que no estaba tan mal, un caballero con discapacidad que estaba sangrando por la cabeza y un bebito”, relató el testigo

Las dos mujeres fallecidas fueron identificadas como Tania Jhoselin Arenas Cossio (31) e Isabel Meneses Cabezas de (26), ambas personas habrían perdido la vida, de forma casi instantánea. Los heridos fueron atendidos en el Hospital México de Sacaba.

Accidente en Melga dejó dos personas muertas. Foto: Unidad de Tránsito Sacaba

El vehículo siniestrado pertenece a la alcaldía de Tiraque, las dos mujeres fallecidas eran funcionarias de ese municipio y trabajaban en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

“Tenían como destino el hospital México, iban a revisar a mi cuñada, su pancita. Con la licenciada de Tiraque, salieron de mi pueblo, tuvieron un accidente terminando debajo del volvo (…)”, contó uno de los familiares.

Los cuerpos sin vida de las fallecidas fueron trasladados hasta el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), para realizar la autopsia de ley correspondiente. Los familiares más cercanos brindan declaraciones en tránsito.

“Ayer conversé con Tania, es la única hija mujer, tiene dos hermanos. Trabaja tiempo en la Alcaldía de Tiraque, ella era muy buena con todos, tal vez por eso Dios se lo ha llevado”, dijo la Tía de una de las fallecidas y se quebró en llanto.