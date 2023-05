Shakira estrenó el videoclip "Acróstico", un tema dedicado a sus hijos

Mundo

La colombiana Shakira este jueves dio a conocer su nuevo sencillo, donde muestra que atrás quedó Gerard Piqué y Clara Chía. “Acróstico”, está dedicada a sus dos hijos, Sasha y Milán, a quienes les hizo saber cuánto los ama.

A principios de mayo, la barranquillera fue premiada por la revista Billboard en su gala de las Mujeres en la Música Latina, siendo homenajeada como la primera Mujer del año.

"Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos y creo que somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. ¿A quién no le ha pasado que por buscar la aprobación y el cariño del otro se ha olvidado de sí misma? A mí me ha pasado", declaraba.