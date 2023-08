"¡Siempre a tu lado!": Perrito se queda al lado de su amo quien murió en la calle

Oruro, Bolivia

Sin lugar a dudas el perro es el mejor amigo del hombre y este peludo no duda en demostrar su lealtad, así lo demuestra un can que decidió quedarse al lado de su dueño, quien murió en plena vía pública.

Resulta que el perrito, se quedó al lado del cuerpo de su amo, quien sería una persona en situación de calle. El varón que perdió la vida no fue identificado, se presume tendría aproximadamente 45 años, tendría problemas con el alcohol.

La escena tocó los corazones los usuarios en las redes sociales, en la escena se ve al can acostado del cuerpo sin moverse y con el semblante triste.

“La víctima fue valorada por el médico forense de turno que indicó que el cuerpo no tiene signos de violencia. Se realizó el levantamiento legal del cadáver, el mismo fue trasladado al Cementerio General de Oruro, personal del Sedes procedieron con la muestra del Covid-19 (…)” , indicó el oficial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Tte. José Matías Huanca.

El lamentable hecho fue atendido por los policías, quienes encontraron al hombre, quien vivía en la calle, sobre la acera y a su lado su mascotita. Luego de que los efectivos levantaran el cuerpo, el perrito fue llevado a un albergue, donde se le revisó y dio alimento.

Asimismo será puesto en adopción para que no esté solo ya que su único cuidador en este mundo perdiera la vida.

“Lo que más tristeza me daba era el perrito, el no entiende. Si lo soltamos nuevamente irá al lugar donde solía estar con su dueño (…) El perrito está asustado, continúa buscando a su dueño, yo me haré cargo de él”, dijo un vecino, Iván Bascopé.