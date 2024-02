"Soldado caído": Wendy Flores le pide a Schifer no volver al programa, ¿Qué pasó?

Santa Cruz, Bolivia

Este miércoles 14 de febrero se vivió el día de “San Valentín” es una de las fechas más esperadas por los jóvenes para confesar su amor. Y si bien muchos son correspondidos, algunos sufren una tremenda decepción. A estos últimos se les conocen como "soldados caídos".

Esta frase se ha convertido es una de las más populares y es utilizada para describir a aquellos jóvenes "que han fallado en su misión" por conquistar a su amada, pero, también en aquellos videos donde se ve a los jóvenes, sobre todo hombres, siendo rechazados o recriminados por sus parejas en público.

Una situación similar se registró entre Wendy Flores y Schifer, en Mundo Geek. La pareja sentimental de la carismática conductora no estuvo presente este “San Valentín” y envió un romántico mensaje para explicar su ausencia.

“Vengo aquí para decirle a Wendy que lamentablemente no he podido estar pero que la quiero un montón y gracias por ayudarme en tanto. No solamente en el programa sino a ser mejor persona. Cada vez que estoy con ella la pasó increíble, ella me saca de mi zona de confort y me digo a mí mismo la pasé increíble (…) Y no se preocupe tengo su regalo, así que no se estrese”, ese fue el mensaje romántico enviado por Schifer.