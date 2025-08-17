Sonia Yujra: “El voto ciudadano es una decisión libre y soberana del pueblo boliviano”

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Sonia Yujra, inauguró este domingo la jornada electoral con un llamado a defender el derecho al voto libre y ejercer control social durante el proceso.

El acto se llevó a cabo en el colegio Agustín Aspiazu, ubicado en la zona Miraflores, donde Yujra destacó que la normativa vigente protege el derecho de cada ciudadano a emitir su voto sin presiones externas.

“La Ley Electoral, en su artículo 150, garantiza el derecho de cada ciudadano a votar con libertad (...). Nadie puede decirle por quién votar”, subrayó.

Yujra también pidió a la población asumir un rol activo en la jornada, especialmente a quienes cumplen funciones como jurados electorales, e invitó a los votantes a verificar el acta electoral publicada al cierre de mesas.

“Si usted es jurado, asuma esta responsabilidad. Como ciudadanos, vayamos a votar y ejerzamos control social".

Durante la jornada, el TED desplegó equipos de monitoreo en todo el departamento, conformados por facilitadores, socializadores y notarios electorales.

Según datos oficiales, se habilitaron 9.099 mesas electorales en el departamento de La Paz, la mayoría de las cuales abrieron a las 08:00 horas.

