"Su padrastro las atacó": Reportan tres intentos brutales de tentativa de feminicidio en Cochabamba

Cochabamba, Bolivia

Al promediar la medianoche de este martes 10 de octubre, tres mujeres fueron víctimas de un intento de feminicidio, en la zona de Ticti Norte. Las víctimas son una madre y sus dos hijas, que fueron trasladadas de emergencia hasta el Hospital del Norte por Bomberos de la Policía y un taxista, donde no recibieron atención por falta de espacio, tuvieron que ser trasladadas hasta el Hospital Univalle.

Minutos antes la expareja, identificado como Abel C. de 50 años, ingresó por la pared del domicilio mientras la madre de las jóvenes estaba en la cocina, recibiendo siete puñaladas y agrediendo posteriormente a sus hijastras, dejándolas muy mal heridas. Al lugar llegó personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), para iniciar con las investigaciones del caso.

"Me llamó mi enamorada, escuché sonidos raros. Me asusté y le dije ¿Qué pasó? Pero no me respondía, le pedí una videollamada. Me contó que las vino a acuchillar Don Abel, es su padrastro, la expareja de su madre. Tengo grabado todo e incluso se ve que está sangrando ella (...) Llamé a mi hermano que tiene movilidad para brindarles auxilio, vi a las tres apuñaladas. Ahí estaba la Policía y Ambulancia, fueron atacadas mi enamorada, su mamá y hermana. La bebé afortunadamente parece que está bien (...) Sólo sé que el padrastro se entró por la pared, cuando su madre cocinada", relató la pareja de una de las víctimas.