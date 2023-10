"¡Trató de escapar!": Apuñalada buscó ayuda, pero su expareja le quitó la vida

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La noche de este jueves 5 de octubre se registró un nuevo caso de feminicidio, donde una madre de seis hijos perdió la vida luego de ser herida con un arma blanca. El atacante fue su pareja, que apuñaló en reiteradas oportunidades a su víctima.

La fémina intentó huir, sin embargo, fue perseguida por su atacante y apuñalada sin piedad. Trató de buscar ayuda con la vecina, pero debido a la gravedad de las heridas falleció, las manchas de sangre mostraron el camino que recorrió. Lo terrible de este hecho es que los cinco hijos de la mujer de aproximadamente 25 años fueron testigos del feminicidio.

Luego de herir a muerte a su pareja el agresor procedió a herirse con el arma punzocortante, quedando gravemente herido y siendo trasladado hasta el Hospital Japonés. Hasta el momento la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) investiga el caso.

"El hombre llegó ebrio a su casa y la agredió por celos, le cortó los brazos. La señora vino buscando ayuda a mi casa, se vino corriendo por la calle, está todo manchado el asfalto. Entró a mi casa, me buscaba, pero yo estaba en el colegio no pude auxiliarla a la señora. Entró y la apuñaló en el cuello, un vecino trató de hacerle un torniquete y no pudimos salvarla (...)", fue el relato de la vecina. "Cuando los demás vecinos llegaron ya le había cortado el cuello y el intentó matarse, se apuñaló, pero está vivo (...) La señora murió al verla a la joven le dijo Cinthia y murió", relató otra testigo.

Familiares del hombre que mató a su pareja indicaron que habría una orden de alejamiento de la pareja y desconocen las causas de la presencia del hombre en el domicilio, indican también que la joven madre era víctima de constante violencia intrafamiliar.

Cargando...

"Dos de los hijos son mayores de edad, pero los otros cuatro son menores. Por el momento yo me hago cargo de ellos, nosotros no somos de acá, pedimos ayuda a la población cruceña somos una familia de escasos recursos (...) Él tenía orden de alejamiento, no sé porque volvió, luego de agredir a mi hermana se hizo heridas y su estado es crítico", dijo la hermana de víctima de feminicidio.



El Fiscal Roberto Méndez indicó que se realizó las pericias correspondientes en el caso, realizaron el levantamiento legal del cadáver para trasladarlo hasta la morgue municipal para su autopsia de ley, el agresor se encuentra en calidad de aprehendido a la espera de la toma de su declaración, dependiendo de su estado de salud.