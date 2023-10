Feminicidio en Cotoca: Agresor amenazó con cuchillo a un niño, hijo de su vecina antes de matar a Elsa

Santa Cruz, Bolivia

En un nuevo caso de feminicidio que conmocionó al municipio de Cotoca, Santa Cruz, una mujer de 37 años perdió la vida a manos de su esposo en una espeluznante noche marcada por la violencia doméstica. La víctima, identificada como Elsa G., fue apuñalada en repetidas ocasiones por su pareja, Romualdo M.G., quien posteriormente amenazó a un niño, hijo de la vecina que era amiga de la víctima.

El trágico suceso ocurrió alrededor de las 20:00 del jueves 5 de octubre en la vivienda de la pareja, donde comenzó la agresión. Desesperada por salvar su vida, Elsa logró escapar hasta el domicilio de su amiga, quien también era la presidenta del barrio. Sin embargo, en el lugar solo se encontraron un niño, quien, con valentía, intentó ayudar a la víctima. Trágicamente, el agresor lo amenazó y luego procedió a asesinar a Elsa.

Según testimonios de vecinos, la pareja tenía problemas de violencia doméstica desde hacía algún tiempo. El año pasado, uno de los hijos de la pareja había llegado a casa de una vecina en busca de auxilio tras presenciar una agresión . La policía detuvo al agresor en esa ocasión, pero aparentemente firmó un documento prometiendo enmendarse, lo que permitió su regreso al hogar y el reinicio de las agresiones.

La amiga cercana de Elsa, lamentó no haber estado presente cuando la víctima acudió en busca de auxilio y recordó que le había aconsejado en varias ocasiones que no aceptara de nuevo al agresor en su vida.

“Mi hijo me llamó a eso de las 8:30, yo estaba en el colegio y me dijo: ‘Mamá, vino doña Elsa a pedir auxilio, te estaba buscando a ti’, y me siento impotente porque no estuve allí para ayudarla esta vez. Siempre la auxiliaba. Me dijo que estaban dentro del cuarto. Mi hijo gritó y me dijo la mató. Así que vine en una moto. Cuando llegué y entré por la puerta, la señora me miró. Lo único que alcanzó a decirme fue ‘doña Cinthia’ y dejó de respirar”, relató la vecina y amiga de la víctima de feminicidio.