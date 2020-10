TALENTO: Una tarijeña se va a Nueva York a cumplir su sueño

Cargando...

Bolivia

María Reneé Urquiola se hizo conocida a nivel nacional en el programa Factor X, donde brilló y captó la atención de jueces y el público en general, gracias a su voz extraordinaria y potente. Las propuestas laborales no le faltaron y desde ese momento no paró más en el camino para consolidarse como artista.

La chapaquita tarijeña tiene tiene 17 años y fue admitida y premiada con una beca en una de las mejores universidades de performing arts de Estados Unidos y hoy emprende su viaje para ser parte de "The American Musical And Dramatic Academy (AMDA)".

El arte está presente en María Reneé desde muy pequeña. Fue miembro del coro de la iglesia Juan XXIII y siempre participaba en las actividades de su colegio. La joven asegura que las oportunidades se le fueron presentando poco a poco y las aprovechó al máximo para seguir creciendo.

Cargando...

"Siempre fue mi sueño seguir preparándome para lograr algún día ser una gran artista e ir a la universidad era una de las partes del trabajo a seguir en este sueño que es la música, entonces, yo postulé a varias universidades en las cuales tengo la dicha de haber sido aceptada en ambas Berklee College of Music para estudiar performing arts y AMDA, The American Musical And Dramatic Academy en Nueva York para estudiar teatro musical", relata María Reneé.

Hay que recalcar que ADMA esta posicionada en el ranking de Estados Unidos como la número uno en performing arts, reconociendo que María Reneé se enamoró de este arte cuando fue actriz principal en Grease, un teatro musical que se estrenó en Santa Cruz donde brilló por su luz propia.

"Hoy comienza mi viaje para llegar a la ciudad de Nueva York, vivir a dos cuadras de Central Park y estudiar lo que más amo que es la música, el teatro y la actuación".

Su partida significa una mezcla de sentimientos pues está muy emocionada del futuro que le espera, de la carrera y lo que aprenderá, pues debe prepararse para entrar al mundo de Broadway la meca de los artistas que buscan marcar historia en el teatro musical, siente tristeza por tener que dejar a su familia atrás considerando que ella es jovencita muy familiar y cariñosa con sus padres.

"Me da mucha tristeza de dejar a mi familia, a mis amistades, a mi tierra, a mi país entonces se me llenan los ojos de lágrimas pero sé que Dios puso estas oportunidades en mi camino para que yo siga adelante, es una señal de él para que yo siga preparándome y algún día pueda volver a Tarija y ayudar a otros jóvenes que sueñan como yo".