"Todo con la bebé": Christian Nodal y Cazzu revelan que vivirán en una casa rodante

Christian Nodal y Cazzu sorprendieron a seguidores en todo el mundo al ser parte de una sesión de fotos en una prestigiosa revista, a días de convertirse en padres por primera vez. Además, revelaron sus planes para cuando nazca la bebé.

Durante la charla que tuvieron con Vogue México, ambos artistas abrieron su corazón como pocas veces y dieron a conocer qué seguirá para ellos con la llegada de su primogénita. Aseguran estar muy emocionados por la llegada de su niña, y recorrer el mundo con ella.

“Vamos a movernos toda la familia en una casa rodante, un motorhome. Va a ser un momento precioso. Me encanta poder mezclar los dos mundos con la fragilidad que conlleva tener un bebé. Me imagino los caminos y poder disfrutar y pararnos en cualquier lugar. Salir y conocer comidas, lugares, personas… Y todo ello con la bebé ”, reveló Nodal.

Julieta Emilia Cazzuchelli o Cazzu, al igual que Christian, dijo estar más que feliz por la experiencia que se les viene encima, pues están listos para que su vida sea aún más tranquila, formando una familia con la pequeña princesa.

"(Ser papá) me ayudó a tranquilizarme, porque siempre he sido muy compulsivo con el trabajo. Nunca había planeado nada y, por primera vez, estoy organizando todo desde el lado artístico para que pueda disfrutar los primeros meses de esa bebé tan preciosa con tranquilidad", dijo el cantante.

Parece que, después de años de vivir para la música, han encontrado en ella una oportunidad para experimentar un tipo de inspiración desconocida hasta la fecha.

"Julieta tiene diferentes luchas, como persona y como artista. He aprendido mucho sobre el feminismo a través de su música y de lo que representa y me encanta que sea la persona con la que voy a criar a este humanito que viene en camino. Está avanzada mentalmente y tiene un criterio increíble. La admiro mucho, la respeto mucho y la amo con todo mi ser", aseguró Nodal.

De acuerdo a la flamante pareja, están planeando que la pequeña viva en un ambiente más que natural y lleno de paz.

“La gente nos proyecta como dos personas con unas vidas súper locas, pero en realidad siempre estamos esperando volver a la calmita de la casa. Me entusiasma que nuestra bebé vaya a conocer ese lado de paz, de calma, de los caballos. Me entusiasma que vaya a poder ser una persona del campo para después despegar y acompañar a sus papás a la ciudad”, explicó la futura madre.

Acerca de cómo ha cambiado esta etapa la vida de los dos, siendo tan jóvenes, la cantante argentina fue muy clara al respecto.

“Para mí, una cosa no quita la otra. Toda esta vorágine artística no nos quita lo calmados. Él me ve tejer en la casa con mi mantita y mi pancita y me dice ‘quién pensaría que esta es la jefa del trap'”, finalizó.