"Todo fue un accidente", dijo la madre que arrojó unas tijeras a su hija de 9 años

Santa Cruz, Bolivia

Una vecina denunció el caso de maltrato a una niña, la menor habría sido atacada por su madre con una tijera. La testigo aseguró que es víctima de amenazas por WhatsApp, debido a que denunció la agresión a la menor.

La progenitora negó el hecho de violencia, aseguró que todo se trató de un accidente, indicando que le mandaron a su hija a recoger unos cojines, la pequeña no le hizo caso esto provocó el enojo de la madre.

En ese momento la madre tendría una tijera en la mano la cual arrojó accidentalmente en la frente la niña, cuando trataba de llamarle la atención, dejándole una herida visible en la frente, la menor al verse herida se asustó y salió corriendo a la calle, pensando que su mamá la golpearía.

"Mandaron a mi hija a sacar unos cojines, y ella no hizo caso, todavía yo me estaba jugando con mi hija. Le decía vení gorda, vení y la señora comenzó a realizar su alboroto que yo siempre soy así, que siempre la golpeó. Ayer vino la policía, me llevó a la Defensoría, la llevamos a realizar las curaciones, le hicieron un test psicológico y verificaron que yo la regaño sólo cuando no hace caso. Cuando vi a la vecina me dijo que me iba a meter presa, parece que me tiene envidia (...) La hija de ella que es abogada nos dice que nosotros la amenazamos", aseguró al progenitora