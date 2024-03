“Todo lo perdí”: Padre pide ayuda tras incendió que dejó en cenizas su casa

Santa Cruz, Bolivia

En una tragedia que se registró en el barrio 12 de diciembre, ubicada en la zona del Plan Tres Mil, en Santa Cruz, una familia perdió su hogar en un incendio devastador mientras celebraban el ‘Día del Padre’. Mario Rodríguez, propietario de la vivienda, recibió la triste noticia mientras disfrutaba del festejo con sus seres queridos en el colegio de sus hijos.

El fuego consumió la casa de madera en cuestión de minutos, dejando a la familia sin más que la ropa que llevaban puesta. “Todo lo perdido, no tengo ni un vaso donde tomar un café”, expresó Mario, quien junto a su esposa y tres hijos se vio obligado a pasar la noche al aire libre en un colchón improvisado.

Los bomberos de la Policía Boliviana respondieron al llamado de emergencia y lograron controlar las llamas, evitando una mayor tragedia. Sin embargo, el fuego afectó también a una casa vecina, causando únicamente daños materiales.

En medio de la devastación, la familia Rodríguez hace un llamado desesperado a la solidaridad de la población. “Le pido a la población que me ayude con lo que puedan y tengan porque ahora necesito de todo, le pido a la gente que me ayude, que me colaboren”, suplicó Mario.

Si usted puede brindar algún tipo de ayuda o conoce a alguien que pueda hacerlo, puede comunicarse al siguiente número de contacto: 721 86 862.