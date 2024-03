Mujer hallada muerta en un motel presentada signos de violencia y asfixia; hay un arrestado

Santa Cruz, Bolivia

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) procedió al retiro del cuerpo de una mujer hallada en una de las habitaciones de un motel de la zona sur de Santa Cruz. Según informes preliminares, la víctima presentaba evidentes signos de violencia, y se presume que fue asfixiada con un cordón.

El fiscal asignado al caso informó que, el administrador del establecimiento fue arrestado para que brinde su declaración informativa y además se citará a otros trabajadores del lugar.

Hasta el momento, la identidad de la mujer no ha sido establecida, ya que no se encontraron documentos en su posesión. Sin embargo, el fiscal indicó que esta presentaba una serie de tatuajes. "Se ha encontrado el cadáver de una persona de sexo femenino entre los 25 y 30 años de edad. El nombre aún no se conoce, pero la víctima tiene tatuajes con los nombres de Kimberly, te amo Casiano y Santiago", declaró el fiscal asignado al caso.

Los tatuajes fueron identificados en las extremidades superiores, tanto en la derecha como en la izquierda, y también a la altura del abdomen.

Cámaras de seguridad del lugar captaron el momento en que la pareja ingresó al motel, seguido por la salida solitaria del hombre posteriormente. Los antecedentes revelan que la pareja ingresó al establecimiento alrededor de las 5:30 de la madrugada de este domingo, y horas después el hombre se retiró solo tras pagar y decir al administrador que la mujer se había quedado en la habitación descansando.

Durante el levantamiento del cadáver, se evidenciaron signos de violencia como mordeduras y laceraciones. Se presume que la causa principal de la muerte fue asfixia mediante el uso de un material similar a una cuerda, explicó el fiscal.

Las autoridades continúan investigando este trágico suceso y hacen un llamado a cualquier persona que pueda tener información relevante para que se presente y contribuya a esclarecer los hechos.