"Tragedia en Choque Múltiple": Soberbia e intolerancia en representantes de la línea "H"

Cochabamba, Bolivia

Nuestro medio de comunicación se apersonó hasta oficinas del delegado de la línea “H”, Pacífico Torrico, quien se negó a dar declaraciones sobre el accidente ocurrido en la avenida República y Petrolera, donde cuatro personas perdieron la vida.

Desalojando a nuestro medio de comunicación de las instalaciones, indicando que brindarán una conferencia sobre el tema. Lo llamativo fue la molestia a los cuestionamientos, sobre la condición de los motorizados que componen la línea “H”.

“Pueden verificarlo, verlo nomás todas los micros en la línea H están en condiciones (…) Tienen todo su inspección”, respondieron a la consulta de la Red Uno, cuando se preguntó si los vehículos estaban en condiciones, la respuesta fue despectiva: “¿Ahora yo sé, yo manejo? ¿Cómo qué me preguntas, cómo tonto? Yo no soy dirigente, entonces que me preguntas”, esa fue la respuesta del representante de la línea.