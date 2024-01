Tragedia en Sivingani: Velan los restos Ruminia, Marco y sus hijas en medio de mucho dolor

Cochabamba, Bolivia

Hay un hondo dolor en la familia Morales Apaza, sus cuatro integrantes fueron arrastrados por las aguas del río Chaquimayu, los familiares y vecinos de la OTB “El Portal”, no encuentran consuelo. Marco Antonio Morales, Ruminia Apaza Copa y la pequeñas Rubí Flores Apaza de 12 años y Dunia Flores Apaza de 8 años, perdieron la vida.

En horas de la noche el alcalde Manfred Reyes Villa, llegó hasta el velorio en la sede de la OTB, zona sur de la ciudad, aseguró que dará apoyo a la familia. "Todo Cochabamba ha sentido mucho el fallecimiento de esta familia, y obviamente hemos venido a darle todo el apoyo necesario", remarcó la autoridad.

"Era mi hermano, yo ayudé a criarlo hacíamos tareas juntos, crié a ese gran hombre. Supo ser hombre y dar un hogar a esa mujer con sus hijas, para él eran sus hijas, siempre decía eso. Mi hermano era trabajador no tomaba, fue criado con muchos valores. El último día que hablamos le dije 'te quiero' y él me dijo 'te quiero', nunca pensé que sería la última vez" , dijo la hermana mayor de Marco.

Ruminia era una madre ejemplar, a pesar de ser una persona no vidente luchaba con sus dos hijas, quienes eran su mayor tesoro. Tenía el sueño de crear un albergue para mascotas, producto de esto tenía cinco perritos y una gatita que está embarazada. Lamentablemente la familia no puede hacerse cargo piden a personas de buen corazón los adopten.

"Sus animales están en la puerta esperando que lleguen sus dueños, pero no llegarán no volverán. Es doloroso verlos, me duele demasiado, ellos también están sufriendo (...) Como hemos podido estamos afrontando su alimentación, pido ayuda a la población, necesitamos velar por ellos. Pedimos que los adopten", dijo en medio de lágrimas.