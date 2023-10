Santa Cruz, Bolivia

En una situación de urgencia que afecta directamente a la economía y la logística del país, el sector del transporte pesado en Bolivia está sumido en la incertidumbre debido a la creciente escasez de diésel, lo que provocó que se desate un profundo malestar entre los transportistas. El suministro insuficiente de combustible amenaza con paralizar la industria y desencadenar movilizaciones en caso de no encontrar una próxima solución por parte del Gobierno nacional.

Los transportistas aseguran que la falta de diésel es un problema crítico que pone en riesgo su capacidad de operar de manera efectiva. Juan Yujra, dirigente del transporte pesado, expresó su preocupación diciendo: “No sé dónde estarán garantizando, vayan a ver, la prueba está clara, donde van a garantizar o las filas porque están en los surtidores. Les estoy diciendo la verdad porque les han rebajado el 50% del cupo, si antes compraban 30 mil litros al día, ahora les están dando 15 mil, entonces donde van a garantizarlos, no sabemos porque no hay ningún surtidor que no tenga fila”.