Tras 40 días de vigilia, la presidente de la APDH de Bolivia retoma las instalaciones

La Paz, Bolivia

Al mediodía de este martes, la presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Bolivia, logró ingresar al edificio, utilizando una escalera, y retomó las instalaciones luego de 40 días de vigilia.

El inmueble fue tomado por un grupo de personas afines al partido del Movimiento Al Socialismo (MAS), encabezado por Édgar Salazar, el pasado 2 de junio.

Efectivos policiales intentaron evitar que suba, sin embargo, la activista –quien asegura tener la legitimidad y legalidad en la APDHB– se instaló en una de las terrazas del inmueble, que se encuentra cerca de la puerta principal.

“Han abierto ahí su candado (de la puerta) para que yo me baje. Quieren sacarme, pero me sacarán muerta”, dijo Carvajal sosteniendo un paraguas y en medio del pedido de un grupo de activistas que le decían que no se moviera de ese lugar, reporta Erbol.