Grupo del MAS tomó la Asamblea Permanente de DDHH y desalojó a sus ocupantes.

La Paz

Un grupo de afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), a la cabeza de Edgar Salazar, ingresó a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) esta mañana y sorpresivamente tomó las instalaciones y desalojó a todos sus ocupantes.

El hecho habría ocurrido aproximadamente a las 10.30 de hoy. El grupo de militantes del partido en Gobierno ingresó con la excusa de presentar una denuncia, pero luego alegaron ser los verdaderos dueños de la institución.

El asistente de la APDHB, Armando Camacho, informó que alrededor 150 personas participaron de esa toma. Los activistas de derechos humanos denunciaron que llamaron a la Policía, pero hasta ahora no se constituyen para atender el caso.

"Se aproximaron 150 personas indicando que querían ser atendidos por un caso, salí atender, me empujaron y no me dejaron sacar mis cosas (...). Llegó Edgar Salazar indicando que es el presidente de la asamblea y dijo que supuestamentre estaba haciendo posesión de las oficinas", relató Camacho.