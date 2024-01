Un hombre habría muerto electrocutado mientras limpiaba el techo de su casa

Cochabamba, Bolivia

Un hombre perdió la vida la noche del domingo al recibir una descarga de electricidad cuando se encontraba en el techo de su vivienda, ubicada en la zona sur, Barrio Alto Buena Vista de Cochabamba. Al lugar, llegó personal de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Fuentes policiales indicaron que el hombre subió al de su vivienda para limpiar, debido a los vientos que se registraron la última semana, con la intención de que no se acumularan hojas o basura en las canaletas.