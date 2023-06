“¡Un pedido desesperado!”: Es el mensaje de Ronico para su ‘ex’, indirecta para ¿Grisel?

Santa Cruz, Bolivia

Un video de tan solo 16 segundos ha desatado un sin fin de comentarios. ¿Por qué? No es para menos, el mensaje enviado a través de la plataforma china por parte de Ronico Cuéllar ha desatado varias conjeturas y los internautas no han tardado en señalar que el pedido realizado por el carismático conductor está dirigido a Grisel Quiroga.

La divertida Grisel antes de ver el clip durante el programa de Sabores Bolivianos, leía los mensajes de los usuarios sobre la 'supuesta indirecta' junto a Alan Vera y respondió con picardía: "¡Que voy hacer! No lo culpo".

"Mensaje para mi ex: "Escuchame, yo sé que te dije que terminemos, que esto ya no daba y que el problema era yo, no vos", pero esta haciendo mucho frío. ¿No querés volver un rantingo? Un ratingo nomás (...)", es el clip fue colgado por Ronico en su cuenta de Tik Tok.