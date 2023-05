[VIDEO] Joven relata el momento estremecedor en que cayó del micro tras el robo de su celular

Santa Cruz

Natalia Rivero de 23 años, es la joven que sufrió el robo de su teléfono celular de un micro en la zona del 2do anillo, cerca de la rotonda del Chiriguano, ella recuerda y relata lo que sucedió en el momento que le sustrajeron su celular.

“El celular lo tenía en la mano izquierda, y ahí fue cuando me arrebató mi celular, me jaló el teléfono y yo no supe que hacer, no sé, si me lancé o solo me caí, después lo vi al de chompa ploma, a él fue al que más lo pude reconocer”, manifestó la joven.