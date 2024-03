Zapata pide a Evo que acuda a declarar, y aparecen fotos del certificado del hijo de ambos

La Paz, Bolivia

La empresaria y expareja de Evo Morales, Gabriela Zapata, continúa asistiendo a las audiencias por el juicio en su contra acusada de Trata y Tráfico de personas en relación al hijo que supuestamente tuvo con el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) y que se conoció en 2016, días antes del referéndum revocatorio del entonces presidente del Estado.

En la audiencia de esta semana en el Tribunal Cuarto de Sentencia , la exgerente de la empresa china CAMC pidió que su "excompañero" (como llama a Morales) sea convocado al proceso para que preste declaraciones sobre lo que sucedió realmente.

"Solicito que mi excompañero venga aquí a comparecer y diga lo que realmente ha sucedido. La Fiscalía se ha abocado a cumplir la gestión de un grupo de personas que me ha manipulado, con el que yo he tenido marcadas diferencias, porque no puede ser que, por presiones políticas, por una postura de salvar un referéndum, que se ha perdido, Gabriela Zapata tiene que ser la culpable", afirmó durante sus declaraciones ante la jueza, sen medio de sollozos.

Hasta el momento, se realizaron nueve audiencias del caso en el que hay 11 personas acusadas de suplantar al hijo de Evo con otro menor. Según la explicación de los abogados, la Fiscalía ya presentó sus alegatos y ahora son los acusados los que están brindado sus descargos y deben responder a las preguntas de abogados y fiscales.

Zapata reiteró que el hijo que tuvo con Evo existe, nació hace 17 años y que lo inscribieron en el Registro Civil.

Gabriela también recordó el momento de su aprehensión, la cámara y micrófono que había en su celda y lo que pasó hasta que dejó el penal de Miraflores. Dijo que todo lo que hacía o decía era de conocimiento “al minuto” del ministerio de Gobierno. La prensa tiene prohibido ingresar a las audiencias por órdenes de la jueza.

¿Asistirá Evo al juicio?

El abogado Gastón Velásquez, que patrocina a Evo Morales, explicó que si el nombre del expresidente no está en la prueba testifical, no tiene motivos para presentarse. "El juez ya recibió la acusación formal, ya conoció qué personas tienen que venir y, si en el ofrecimiento de prueba testifical de cualquiera de los acusados o de la fiscalía no figura el nombre del señor Evo Morales, este no tiene por qué presentarse”, explicó, según publica El Deber.