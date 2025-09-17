A boca cerrada, no entra mosca…



A la hora de hablar de economía los números cuentan, ciertamente, pero las palabras también, y

mucho. Por tanto, cuando se emite un criterio público sobre un tema en este ámbito, siempre es

recomendable tener cuidado, por el efecto que podría acarrear para la gente un duro pronóstico,

así sea verdadero. Cuando los mensajes no son equilibrados y van impregnados de alarmismo por

intereses políticos o un afán de figuración, se afecta la confianza y se aceleran los problemas que,

en teoría, se busca solucionar. A continuación algunos ejemplos, para entender esto, a ver si Ud.

coincide.

Una primera analogía útil, tiene que ver con la salud. Imagine un paciente que está en

tratamiento, pero si quienes están cerca del mismo y se dedican a repetir: “Está mal; podría

morir cualquier rato; tal vez el medicamento no funcione; hay que prepararse para lo peor”,

¿qué pasaría si el paciente se entera? La ansiedad subiría su presión, bajarían sus defensas, su

recuperación tardaría, incluso, podría morir. Igual ocurre con las políticas de ajuste en una

economía, pueden fracasar, si no cesan los anuncios catastróficos que socavan la confianza.

Veamos, ahora, otro ejemplo, cotidiano: Una familia enfrenta una crisis financiera que puede ser

manejable, pero si los parientes y vecinos no cesan de decir: “Todo va de mal en peor; no hay

miras que mejore la situación; no hay remedio”, la angustia puede llevar a esa familia a vender

sus pertenencias a cualquier precio, a endeudarse más y a suspender inversiones que habrían

garantizado su estabilidad. El resultado será un colapso que bien pudo evitarse, pero que se tornó

real, al imponerse el pesimismo, llevando a tomar decisiones desesperadas.

Los psicólogos Robert Rosenthal y Lenore Jacobson realizaron un experimento en 1968 sobre el

“Efecto Pigmalión”, para demostrar cómo las expectativas de los profesores influían, p. ej., si a

un estudiante lo consideraban capaz, rendía mejor; si lo etiquetaban como incapaz, su desempeño

decaía. En economía acontece lo mismo. Si la gente se desespera porque le hacen creer que habrá

una devaluación, corre a comprar dólares y, se da, la escasez que se temía; si piensa que la subida

de precios se disparará, acapara productos y todo sube más.

Igual pasa con el efecto placebo y nocebo: si alguien cree que una píldora es milagrosa, podrá

sanar, así se trate de un “misericordioso engaño” (expectativa positiva); si a la misma persona se

le hace creer que esa misma píldora le hará daño, enfermará (expectativa negativa). Lo mismo

ocurre con la economía: un anuncio equilibrado puede calmar las expectativas, pero, también, un

pronóstico funesto y pesimista -así se trate de un invento para intentar sobresalir o lograr un

titular de prensa- puede desencadenar una crisis de confianza y provocar el daño que se quería

evitar. Esto, porque, las palabras tienen poder.

El Premio Nobel de Economía, Gary Becker, en su obra “El enfoque económico del

comportamiento humano", publicada en 1976, evidenció que el comportamiento de la economía

no se podía explicar pasando por alto las emociones, percepciones y prejuicios que influyen en la

toma de decisiones de las personas. El economista británico John Maynard Keynes, muchos años

antes, explicó en su “Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero”, que la economía

depende de las emociones e impulsos de los “animal spirits”, que traducido sería “espíritus

animales”, refiriéndose al instinto natural de los agentes económicos -consumidores,

empresarios, etc.- que los lleva a la confianza o al temor, por lo que, si prima lo segundo, ninguna

política funciona. La psicología pesa en la economía.

¿Acaso cuando la gente pasa de las expectativas “racionales” (basadas en una amplia

información) a las expectativas “adaptativas” (para proyectar el futuro mirando al pasado), no

sobrerreacciona frenéticamente, por ejemplo, frente a la inflación y, temiendo que se produzca

una mayor subida de precios, no compra en demasía y, producto de este comportamiento

generalizado, el problema empeora?

En verdad, la economía no puede explicarse solo a partir de modelos matemáticos, porque al no

ser una ciencia exacta, debe considerar el imprevisible comportamiento humano en lo que hace a

percepciones, emociones y hasta prejuicios, todo lo cual influye en la eficacia de las políticas

públicas, y sus consecuencias repercuten sobre la sociedad.

La opinión pública es un derecho humano, sin duda, pero se lo debe ejercer con responsabilidad,

ya que los conceptos vertidos pesan sobre la conducta de las familias, empresas y mercados. La

prudencia y el rigor técnico no deben ser reemplazados por la búsqueda de protagonismo o

apariciones en prensa, mucho más, porque si lo anunciado no se da, puede llevar al descrédito de

quien lo dijo.

Para finalizar, esta sentencia de Salomón: “Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al

perfume del perfumista; así una pequeña locura, al que es estimado como sabio”; y el adagio

popular: “A boca cerrada, no entra mosca”…

Aviso Editorial de Red Uno - Los artículos que son publicados en nuestra sección Opinión dentro de reduno.com.bo, corresponden únicamente al criterio de sus autores y no son parte de la línea editorial de Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play