Alan descubre que fue traicionado por sus amigos

Santa Cruz, Bolivia

Luego de recuperarse, Alan regresó a Sabores Bolivianos. Sin embargo, les dijo a Grisel, Chichi y Alejandro que estuvo atento al programa y vio cómo intentaron reemplazarlo.

En un programa anterior, Leo la Máquina estuvo presente y bailó al ritmo de las canciones de Alán, bromeó con sus compañeros y hasta abrazó a las bailarinas.

Es más, hubo un repaso en video de todas estas situaciones. Grisel señaló a Alejandro como responsable de todo.

Sin embargo, Alan aseguró que no estaba enojado.

"Estos días que he estado a punto de morir, me he dado cuenta que no es bueno enojarse con personas que uno quiere. Somos un equipo", afirmó.