Gabriela Zegarra responde a los haters

Santa Cruz, Bolivia

Para los haters que paran preguntando en las redes sociales porque Carlos Marquina no sale en las fotos con su esposa, Gabriela Zegarra les responde en el último capítulo del docureality que emite Red Uno todos los fines de semana a las 18:00 horas.

“Les voy a ser sincera siempre la gente me reclama en las redes porque no me saco foto con Marquina… porque tengo fotos sola o con las niñas, pero aquí el problema es él, no le gustan las fotos”, subrayó la futura mamá que ya esta a pocos días de cumplir los nueve meses de gestación. Es por este motivo que preparó una sesión de fotos familiar para perpetuar esta última fase de su embarazo.