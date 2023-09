Kathrin Barboza es una bióloga cochabambina reconocida a nivel mundial

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Kathrin Barboza Márquez es una bióloga boliviana, que nació en 1983 y creció en Cochabamba. Es una profesional reconocida a nivel mundial, investigadora experta en murciélagos. El año 2013 fue nombrada por la BBC como una de las Diez mujeres científicas más destacadas de Latinoamérica, en un acto emotivo que se difundió a nivel internacional.

Barboza realizó sus estudios en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), se graduó como bióloga y se especializó en la investigación de murciélagos, a los que estudió en diferentes departamentos del país. Tiene una Maestría en Biología y Conservación de Áreas Tropicales de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Por sus grandes aportes a la ciencia ha sido reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Fundación Loreal.

"Nunca me arrepentí de haber elegido Biología, siempre tuve mucho contacto con la naturaleza, estudiaba en el Jardín Botánico cuando tenía exámenes, mi madre me llevaba a este lugar (...) Cuando hacía los test de colegio, me salía medicina, veterinaria, pero no me sentía convencida o identificada, y mi pasión siempre fue la conservación del medio ambiente, desde niña", contó Kathrin en el QNMP.

Su pasión por la ciencia y amor por la naturaleza ha sido la fuerza que la catapultó fuera de nuestras fronteras, logrando llevar en alto la bandera nacional. Gracias a su intenso trabajo logró demostrar la importancia de los murciélagos para el medio ambiente, como su función natural de controlar ciertas plagas e insectos.

"Yo me especialice en mastozoología, y de ahí la rama más específica es el estudio de los murciélagos, que son mamíferos (...) Nunca pensé estudiar a los murciélagos, cuando ingresé a la carrera, porque me atraían los primates, quería ser primatóloga, pero no había ningún primatólogo en mi universidad (...) Perdí una apuesta y fue a una charla sobre murciélagos, de un docente que recién había llegado, ahí fue donde me llamó la atención conocer el rol importante que cumplen en los ecosistemas. Son muy mal vistos, pero uno no sabe la función que cumplen", explicó.

Hay más de 1.400 especies de murciélagos

Barboza es una apasionada por su trabajo, destacada mujer de ciencia, que remarca la función que cumplen estos mamíferos alados, la forma que colaboran en el ecosistema, que pasa totalmente desapercibido por las personas a nivel mundial.

"Los murciélagos cumplen distintos roles, son los primeros agricultores del bosque. Se alimentan de distintas cosas, cumpliendo un rol importante, los que comen frutas dispersan semillas de las plantas. Y un dato para resaltar de esta investigación se realizó de forma reciente con el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, donde soy investigadora asociada, participamos de un proyecto donde estudiamos cómo se están regenerando los bosques después de los incendios en la Chiquitanía y en nuestros estudios pilotos, capturamos murciélagos frugívoros, colectamos las heces (donde encontramos las semillas), este pequeño transportaba estas semillas hasta los bosques que fueron afectados por los incendios", dio a conocer.

¿Les gusta el Tequila? Ahora te contamos que el murciélago magueyero ha polinizado los agaves mexicanos desde hace millones de años, estos mamíferos voladores tienen un rol muy importante, con el ágave, cuya flor solo se abre de noche, y los murciélagos juegan un papel muy importante en su polinización.

Así las diferentes especies de murciélagos insectívoros son los mejores aliados para la agricultura. Todos estos datos fueron proporcionados por Barboza, quien nos recuerda que esta especie es vital para la coexistencia con el medio ambiente.

Su trayectoria

Durante el 2006, Kathrin junto a su colega, Aideé Vargas, redescubrieron una especie pensada extinta en Bolivia hace 72 años. La especie, conocida como el murciélago boliviano nariz de espada (Lonchorhina aurita) está ahora protegida en un área del Departamento de Santa Cruz conocido como el Santuario Ecológico de la Ciudad de San Juan de Corralito localizado en la provincia Ángel Sandoval.

Siendo la primera área específicamente designada para proteger una especie de murciélago en Latinoamérica. El 2007 ganó una beca para conducir una investigación en Barro Isla de Colorado en Panamá financiada por el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Su proyecto estaba enfocado en el bosque y los efectos de las fronteras insulares en el hábitat de la población de murciélagos de la isla.

En 2009 recibió la beca de Exploradores Jóvenes de la National Geographic en 2009. Utilizó los fondos de la beca para dirigir una investigación sobre la acústica de los murciélagos en la llanura beniana al norte de Bolivia.

Creó una de las primeras bibliotecas de ecolocalización de frecuencias para murciélagos insectívoros en Bolivia. Además, ella y otros científicos condujeron un estudio de parasitismo en la población de murciélago de las llanuras. Ningún estudio había sido enfocado antes para comprender el parasitismo de colonias de murciélagos. Los científicos usaron redes de neblina para capturar y liberar sus sujetos de estudio durante un periodo de cinco meses en el Refugio de Fauna y flora de Espíritu. Como resultado, han catalogado más de 20 morfotipos de ácaros, garrapatas y los estudios prosiguen para identificar las muestras restantes.

Desde 2010, ha viajado a muchos países, enseñando la bioacústica de murciélagos y sus beneficios para la sociedad. Es la creadora de la vitrina con diferentes especies de murciélagos que existe en el museo Alcide D'Orbigni, los estudios que ha realizado son usados a nivel mundial.