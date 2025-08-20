Richard, el creador que transforma chatarra en esculturas impresionantes

En un taller de la Doble Vía la Guardia, el artista Richard Alvarado le da una nueva vida a la chatarra, transformándola en impresionantes esculturas metálicas. Lo que alguna vez fueron piezas de motos, tuberías de agua y motores, ahora se convierten en detalladas obras de arte que adornan jardines y patios.

Alvarado, que tiene su taller en Santa Cruz, ha encontrado en los desechos un lienzo para su creatividad. "Cuando era joven siempre tenía la visión de hacer esto, usaba mucho los fierros", relató. Fue durante la pandemia cuando su pasión se intensificó, dándole la oportunidad de dedicarse por completo a su arte.

Richard Alvarado le da una nueva vida a la chatarra.

Sus creaciones más solicitadas son las figuras a gran escala de los Transformers, como Megatron y Optimus Prime. Sin embargo, su talento no se limita a personajes de películas. Richard asegura que puede crear casi cualquier cosa que sus clientes le pidan: desde delicadas flores y guitarras para amantes de la música, hasta autos y personajes de ficción.

"Ya hicimos unas cinco esculturas grandes, como de Depredador, Megatron y Optimus Prime. También las guitarras son requeridas por las personas que les gusta la música y los rockeros", detalló Alvarado.

Para sus esculturas, utiliza una amplia variedad de materiales reciclados, incluyendo codos de tubería, cadenas de motocicleta, bocinas y otras piezas de motor. El artista trabaja a pedido, adaptando el tamaño y la forma de sus creaciones "al gusto del cliente, grande, pequeño, de todo tamaño".

Mira la programación en Red Uno Play