"The Narigon Show": Vivimos una gran noche junto a la actriz y modelo ecuatoriana Mare Cevallos

La actriz, cantante, locutora, presentadora de televisión y modelo ecuatoriana Mare Cevallos llegó a Bolivia y le dimos la bienvenida en el programa "The Narigon Show". Vivimos una gran noche junto a la exparticipante del reality turco "El Poder Del Amor", quien, obviamente, estuvo acompaña de Andrés Salvatierra.

Desde el inicio del programa, Mare, de 28 años, sorprendió, pues casi resbaló en uno de los escalones del escenario. Afortunadamente, no pasó nada y la diva superó el momento con una gran sonrisa (que estuvo presente todo el programa) y una pasarela demostrando toda su profesionalismo y belleza.

Mira el momento:

También nos contó cómo ha cambiado su vida profesional luego de participar en "El Poder del amor". "Mi vida cambió radicalmente. Yo ya tenía una vida artística, pero con esta exposición se volvió más masivo. No me lo esperaba. Cambió mi vida a nivel personal de forma positiva. Me cambió como mujer, como persona, me hizo conocer muchas cosas de mí", confesó Mare.