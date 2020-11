Estudio se suma al debate sobre duración de la inmunidad del COVID-19

Cargando...

LONDRES,(Reuters) - Un pequeño estudio en el Reino Unido ha encontrado que la "inmunidad celular" al virus pandémico SARS-CoV-2 está presente después de seis meses en personas que tenían infecciones leves o asintomáticas por COVID-19, lo que sugiere que podrían tener algún nivel de protección durante al menos ese tiempo.

Los científicos que presentaron los hallazgos, de 100 pacientes con COVID-19 no hospitalizados en Gran Bretaña, dijeron que eran "tranquilizadores", pero no significaban que las personas, en casos raros, no pudieran infectarse dos veces con la enfermedad.

"Si bien nuestros hallazgos nos hacen ser cautelosamente optimistas sobre la fuerza y ​​la duración de la inmunidad generada después de la infección por SARS-CoV-2, esto es solo una pieza del rompecabezas", dijo Paul Moss, profesor de hematología en la Universidad de Birmingham de Gran Bretaña, quien codirigió el estudio.

"Todavía nos queda mucho por aprender antes de tener una comprensión completa de cómo funciona la inmunidad al COVID-19".

Se descubrió que, si bien algunos de los niveles de anticuerpos de los pacientes habían disminuido, su respuesta de células T, otra parte clave del sistema inmunológico, se mantuvo sólida.

"(Nuestros) primeros resultados muestran que las respuestas de las células T pueden durar más que la respuesta inicial de los anticuerpos", dijo Shamez Ladhani, epidemiólogo consultor de Public Health England que codirigió el trabajo.

(Por Kate Kelland, Editado en español por Juana Casas)