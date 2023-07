¿Qué está pasando con Whatsapp? usuarios reportan varios problemas

Cargando...

WhatsApp es el servicio de mensajería instantáneo más utilizado del mundo y son millones los usuarios quienes la utilizan a diario. Sin embargo, de vez en cuando la app presenta errores de funcionamiento que complican su experiencia de uso por bastante tiempo. Según Downdetector, son varias las personas que están reportando incidencias con la plataforma móvil, como no poder interactuar con sus contactos o abrir archivos. ¿Qué sucede? Te contamos todos los detalles de la falla generalizada.

En las redes sociales son varios los cibernautas que se quejan y realizan informes detallados de la caída que sufre WhatsApp. Entre los principales inconvenientes, se sabe que no es posible realizar llamadas, visualizar archivos, abrir la app y enviar mensajes.

Según indica el portal de analíticas, Downdetector, las principales incidencias de la plataforma se dividen en tres: problemas para utilizar la versión web, no se pueden enviar mensajes y el servidor no permite que los usuarios se comuniquen con normalidad. Sobre el último punto, hay varios reportes que señalan que no es posible hacer ni recibir llamadas.

Hasta el momento WhatsApp no se ha pronunciado al respecto, pero se sabe que los problemas se han corregido de forma gradual para buena suerte de los usuarios. Si todavía presentas errores de sistema, se te recomienda emplear la versión web de la plataforma si te urge comunicarte con tus amigos o familiares.

(Con información de La República)